Ο Εϊμερίκ Λαπόρτ είναι έτοιμος ν’ αποχωρήσει από την Αλ Νασρ και το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και ψάχνει για ομάδα ώστε να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, σύμφωνα με την τουρκική αθλητική εφημερίδα «Fotomaç», έχει δώσει τα χέρια με την Μπεσίκτας, στην οποία θ’ αγωνιστεί δανεικός για ένα χρόνο.

Ο 31χρονος στόπερ ήταν έτοιμος να επιστρέψει στην Ισπανία και στην Μπιλμπάο, αλλά η μεταγραφή δεν ολοκληρώθηκε την τελευταία στιγμή και τώρα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.

Η Μπεσίκτας θα πληρώσει τα μισά από τις ετήσιες αποδοχές του στην Αλ Νασρ, 13 εκατ. ευρώ, ενώ έχει τη δυνατότητα να κρατήσει τα δικαιώματα του το προσεχές καλοκαίρι, δίνοντας 15 εκατ. ευρώ στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.