Η ισπανική ιστοσελίδα «encestando.es» αποκάλυψε τη συμφωνία ανάμεσα στην Παρτιζάν και τον Κάιλ Όλμαν.

Ο πρώην παίκτης του Λαυρίου (2019-20) αγωνίζεται στην Τουρκ Τέλεκομ την τρέχουσα σεζόν, ενώ τις δύο προηγούμενες αγωνίστηκε για την Μπεσίκτας, υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σέρβου προπονητή Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς.

Να σημειωθεί ότι ο Αλιμπίγεβιτς διαδέχτηκε τον Σβέτισλαβ Πέσιτς στη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της Σερβίας στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει διαβατήριο από το Μαυροβούνιο.