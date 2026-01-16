Σε συμφωνία με τον Μαρκ Γκουέχι ήρθε η Μάντσεστερ Σίτι, που έχει ήδη αποκτήσει τον Αντουάν Σεμένιο από την Μπόρνμουθ.

Πλέον εξαρτάται από την Κρίσταλ Πάλας αν ο παίκτης θα μετακομίσει άμεσα στο «Έτιχαντ», ή το καλοκαίρι όταν και λήγει το συμβόλαιο του με την κυπελλούχο Αγγλίας. Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει εισηγηθεί την απόκτηση του και τον θέλει τώρα στο ρόστερ της ομάδας για να ενισχύσει την άμυνα της, μετά τον τραυματισμό βασικών παικτών.

Να σημειωθεί πως η Λίβερπουλ το περασμένο καλοκαίρι έφτασε σε συμφωνία με την Κρίσταλ Πάλας για την απόκτηση του, αλλά τελικά ο Άγγλος διεθνής κεντρικός αμυντικός παρέμεινε στο «Σέλχαρστ Παρκ». Αυτό δε σημαίνει όμως πως έχει σταματήσει να επιδιώκει τη μεταγραφή του σε μεγαλύτερη ομάδα, έχοντας συγκεκριμένη πρόταση και από την Μπάγερν Μονάχου.

Η Σίτι από την πλευρά της θέλει να τον αποκτήσει άμεσα και ήδη διαπραγματεύεται με τη διοίκηση της ομάδας του Λονδίνου την ολοκλήρωση της μεταγραφής, προσφέροντας 25 εκατ. ευρώ. Η Πάλας ζητά 40 εκατ. ευρώ, αλλά η εφημερίδα «Sun» αναφέρει πως θα ρίξει τις απαιτήσεις της, καθώς στο τέλος της σεζόν μπορεί να φύγει χωρίς αντάλλαγμα.