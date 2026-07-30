Στην Premier League με την φανέλα της Μάντσεστερ Σίτι θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο Χερόνιμο Ρούλι, ο οποίος αποχωρεί από την Μαρσέιγ, δύο χρόνια μετά την άφιξή του στην Μασσαλία.

Ο Αργεντινός τερματοφύλακας, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Νικολό Σίρα, έχει καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον αγγλικό Σύλλογο για συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2028.

Οι «Πολίτες» διαπραγματεύονται τώρα με τους «Φωκαείς» για να οριστικοποιήσουν μια μεταγραφή που θα μπορούσε να αποφέρει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ στον Σύλλογο της Μασσαλίας.