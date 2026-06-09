Ενημέρωση για την αποθεραπεία του Νεϊμάρ έκανε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βραζιλίας. Η CBF δεν διευκρίνισε εάν ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ θα μπορέσει να αγωνιστεί στον εναρκτήριο αγώνα της «σελεσάο» για το Μουντιάλ, με αντίπαλο το Μαρόκο, το προσεχές Σάββατο, ωστόσο σημείωσε ότι η αποθεραπεία για τον τραυματισμό στο δεξί πόδι εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών για τους πεντάκις παγκόσμιους πρωταθλητές με 79 γκολ, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία την Δευτέρα και τα αποτελέσματα «ήταν εντός των αναμενόμενων παραμέτρων», σύμφωνα με την CBF.

«Θα συνεχίσει την διαδικασία αποθεραπείας και φυσικής προετοιμασίας που έχει αναπτύξει το ιατρικό επιτελείο της εθνικής ομάδας», πρόσθεσε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Ο έμπειρος επιθετικός δεν συμμετείχε στην προπόνηση της ομάδας το απόγευμα της Δευτέρας, καθώς επικεντρώθηκε στην προπόνηση δύναμης στο γυμναστήριο στις ολοκαίνουργιες εγκαταστάσεις της ομάδας New York Red Bulls (MLS) στο Μόρισταουν του Νιου Τζέρσεϊ, περίπου 50 χιλιόμετρα δυτικά του Μανχάταν.

Τραυματίας από τα τέλη Μαΐου, ο 34χρονος Νεϊμάρ δεν έχει αγωνιστεί έκτοτε και η παρουσία του στο γήπεδο είναι αβέβαιη για τον εναρκτήριο αγώνα της Βραζιλίας εναντίον του Μαρόκου, που θα γίνει το Σάββατο στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ, για τον 3ο όμιλο της διοργάνωσης.

Ο Κάρλο Αντσελότι δήλωσε ότι δεν θα βιαστεί για την επιστροφή του Νεϊμάρ, δεδομένων των διαδοχικών τραυματισμών που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια.