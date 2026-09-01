Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Αιγύπτου, Χοσάμ Χασάν, ανανέωσε το συμβόλαιό του έως το 2030! Ο 60χρονος τους «Φαραώ» στο Παγκόσμιο Κύπελλο μέχρι την φάση των «16», όπου έχασε προβάδισμα δύο τερμάτων και ηττήθηκε με 3-2 από τη μετέπειτα φιναλίστ Αργεντινή.

Υπό την καθοδήγηση του Χασάν, η Αίγυπτος πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της σε Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας της Νέας Ζηλανδίας, ενώ έφτασε επίσης έως τα ημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025.

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