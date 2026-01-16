Η ΑΕΚ Λάρνακας ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Τσάβι Ρόκα μέχρι το Μάιο του 2028. Ο 51χρονος Ισπανός, που ήταν στη θέση του αθλητικού διευθυντή του Παναθηναϊκού τη σεζόν 2019/20, έχει τον ίδιο πόστο στην κυπριακή ομάδα και η διοίκηση επιβράβευσε τη δουλειά του με την επέκταση του συμβολαίου του.

Η ανακοίνωση:

«Ο Τσάβι Ρόκα διανύει τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα μας. Ξεκίνησε το 2014, αποχώρησε προσωρινά το 2018 και επέστρεψε το 2021, οδηγώντας την ΑΕΚ σε μια διαδρομή γεμάτη επιτυχίες: δύο Κύπελλα, ένα Σούπερ-Καπ, συνεχή παρουσία στις κορυφαίες θέσεις του πρωταθλήματος, σημαντικές ευρωπαϊκές παρουσίες και δύο ανεπανάληπτες προκρίσεις στη φάση των «16» του UEFA Europa Conference League.

Ξεχωρίζει η φετινή εντυπωσιακή και αήττητη ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας μας στη League Phase, η οποία συνεχίζεται τον ερχόμενο Μάρτιο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική πρόοδο και τη δυναμική της ΑΕΚ σε ευρωπαϊκό επίπεδο».