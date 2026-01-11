Τον επόμενο σταθμό της πολυτάραχης καριέρας του φαίνεται ότι βρήκε ο Μάριο Μπαλοτέλι.

Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του από την Τζένοα ο 35χρονος Ιταλός φορ συμφώνησε με την Αλ Ετιφάκ, κι έτσι από εδώ και στο εξής θα αγωνίζεται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η καριέρα του «τρελό-Μάριο» βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση τα τελευταία χρόνια, με τον προβληματικό χαρακτήρα του άλλοτε διεθνούς φορ να έχει συντελέσει καθοριστικά σε αυτό.

Πριν την Τζένοα ο Μπαλοτέλι είχε αγωνιστεί χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία στο τουρκικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Ντεμίρσπορ.