Ο Έντιν Τζέκο θα φοράει και τη νέα σεζόν τη φανέλα της Σάλκε, καθώς ο Βόσνιος επιθετικός ανανέωσε γι’ ακόμη ένα χρόνο το συμβόλαιό του με τους «βασιλικούς μπλε».

Ο 40χρονος διεθνής μετακόμισε τον Ιανουάριο στη Σάλκε, έχοντας περάσει το πρώτο μισό της παρελθούσας σεζόν στη Φιορεντίνα, και βοήθησε την ομάδα να επιστρέψει στην Bundesliga ύστερα από απουσία τριών ετών.

Ο Τζέκο αγωνίστηκε με την εθνική ομάδα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, βοηθώντας τους Βαλκάνιους να φτάσουν στη φάση των «32», όπου ηττήθηκαν 2-0 από τις Ηνωμένες Πολιτείες και αποκλείστηκαν.