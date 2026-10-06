Η πολύκροτη υπόθεση με την αποχώρηση του CR7 από την εθνική Πορτογαλίας, που σόκαρε τον ποδοσφαιρικό πλανήτη φαίνεται πως οδηγείται στο τέλος της!

Παρά τα όσα ακολούθησαν, ο 41χρόνος άσος της Αλ Νασρ αποφάσισε, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποφάσισε να συνεχίσει να αγωνίζεται με το εθνόσημο στο στήθος και φώναξε «παρών» στον Ζορζέ Ζεσούς για το παράθυρο του Νοεμβρίου.

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