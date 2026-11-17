Δεν πρόκειται να σταματήσει τις επιθέσεις του προς τον Κάρλο Αντσελότι ο Ρομάριο.

Ο σπουδαίος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής ο οποίος πρωταγωνίστησε στις κατακτήσεις μουντιάλ και Κόπα Αμέρικα με την εθνική Βραζιλίας, μέσω νέας ανάρτησής του τα ξημερώματα της Τρίτης (17/11) στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης, επιμένει να ζητά την απομάκρυνση του Ιταλού από τον πάγκο της «σελεσάο».

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