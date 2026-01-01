Ο Νεϊμάρ θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της Σάντος και τη νέα χρονιά, μιας και οι δύο πλευρές έχουν έρθει σε πλήρη συμφωνία, για νέο μονοετές συμβόλαιο.

Η διοίκηση της Σάντος τα βρήκε με τον 33χρονο σταρ για την επέκταση της συνεργασίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χαρίζοντάς του ουσιαστικά ένα ιδανικό ξεκίνημα στο νέο έτος. Ο Νεϊμάρ παραμένει στην ομάδα όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, συμβάλλοντας καθοριστικά στην παραμονή της στη μεγάλη κατηγορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Παράλληλα, ο μεγάλος στόχος του ίδιου παραμένει η πλήρης αγωνιστική του ετοιμότητα ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αγωνίστηκε στα τελευταία παιχνίδια της Σάντος, παρά τα προβλήματα τραυματισμού, αγνοώντας σε αρκετές περιπτώσεις τις ιατρικές συστάσεις, γεγονός που οδήγησε τελικά σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.

Από τον περασμένο Φεβρουάριο, όταν επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Σάντος, ο Νεϊμάρ έχει καταγράψει 28 συμμετοχές, με απολογισμό 11 γκολ και 4 ασίστ.