Μπλεξίματα με τη Δικαιοσύνη αντιμετωπίζει ο γκαρντ των Μαϊάμι Χιτ, Τέρι Ροζίερ, καθώς συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 23/10 στο πλαίσιο έρευνας που διεξάγει FBI για στοιχηματισμό στον αθλητισμό.

Σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, η Εισαγγελία της Ανατολικής Περιφέρειας της Νέας Υόρκης και ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, αναμένεται να παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσουν τις συλλήψεις που προέκυψαν από την έρευνα.

Ο Ροζίερ τελούσε υπό έρευνα για πιθανή εμπλοκή σε παράνομο σχέδιο στοιχηματισμού από τον Ιανουάριο. Η φερόμενη εμπλοκή του στο παράνομο δίκτυο στοιχημάτων συνέβη το 2023, ενώ ο Ροζίερ αγωνιζόταν ακόμα στους Σαρλότ Χόρνετς.

Ο έμπειρος NBAer μετράει 13.9 πόντους, 3.9 ριμπάουντ και 3.5 ασίστ σε 665 συμμετοχές στη regular season με τους Σέλτικς, τους Χόρνετς και τους Χιτ.

Miami Heat guard Terry Rozier was arrested early Thursday morning as part of an FBI sports betting gambling probe, sources tell ESPN. The Eastern District of New York and FBI director Kash Patel will hold a press conference at 10 am ET to announce arrests from investigation. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025

Χα.Π.