Άναψαν και, μάλιστα επικίνδυνα, τα αίματα σε αγώνα της 3ης κατηγορίας της Ουαλίας, όταν ένας ποδοσφαιριστής έριξε μία δολοφονική αγκωνιά σε αντίπαλό του, με αποτέλεσμα να συλληφθεί.

Στην αναμέτρηση Treaddur Bay FC – Porthmadog FC, λίγο πριν από την εκτέλεση πέναλτι των φιλοξενούμενων, ο Τομ Τέιλορ χτύπησε με αγκωνιά τον Ντάνι Μπρούκγουελ, ο οποίος από τη σφοδρότητα του χτυπήματος που δέχτηκε, έπεσε αναίσθητος στο χορτάρι.

Η φάση καταγράφηκε σε βίντεο, έγινε viral και οδήγησε στην άμεση επέμβαση της αστυνομίας και στη σύλληψη του Τέιλορ για επίθεση.

Το θύμα υπέστη διάσειση και αναρρώνει στο σπίτι του, ενώ η Treaddur Bay, μετά από έκτακτη συνέλευση, ανακοίνωσε την άμεση αποδέσμευση του παίκτη, ζητώντας συγγνώμη και ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ανέχεται τη βία σε καμία μορφή.