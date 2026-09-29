Σύμφωνα με πληροφορίες από την απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, ο 2 φορές Πρωταθλητής του ΝΒΑ Τζέι Αρ Σμιθ, συνελήφθη από την αστυνομία του Τέξας για ενδοοικογενειακή βία και κρατείται στις φυλακές της Κομητείας Χαντ.

Σε ένα ακόμη περιστατικό που ενέπλεξε τις αστυνομικές Αρχές έγινε πρωταγωνιστής ο 41χρονος παλαίμαχος γκαρντ, στον οποίο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση που προκάλεσε σωματική βλάβη στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, πριν συλληφθεί από την αστυνομία της Κομητείας Χαντ και μεταφερθεί στις φυλακές, δίχως ακόμη να έχει οριστεί ποσό εγγύησης.

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