Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον τουρκικό αθλητισμό. Λίγο διάστημα μετά την αποκάλυψη της μεγάλης υπόθεσης του παράνομου στοιχηματισμού, που ταρακούνησε συθέμελα το ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας (σε αυτό εμπλέκονται παίκτες, διαιτητές, αλλά και παράγοντες), όπως έγινε γνωστό σήμερα συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «CNN Turk», ο 61χρονος παράγοντας, που έχει την διοικητική ηγεσία του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα, συνελήφθη από ομάδες της Διοίκησης Χωροφυλακής της Κωνσταντινούπολης με κατηγορίες εναντίον του για προμήθεια ναρκωτικών, διευκόλυνση χρήσης και χρήση ναρκωτικών.

O Τούρκος επιχειρηματίας (γεννημένος στο Κολοράντο των ΗΠΑ) βρισκόταν στην Ιταλία για το παιχνίδι της μπασκετικής ομάδας με την Αρμάνι Μιλάνο και επέστρεψε εσπευσμένα προκειμένου να δώσει κατάθεση και να θέσει εαυτόν στη διάθεση των Αρχών.

«Θα επιστρέψω στην Τουρκία αύριο το πρωί, δεν φοβάμαι τίποτα», είχε δηλώσει ο Σαράν, στο σπίτι του οποίου οι Αρχές έχουν διεξάγει ήδη μια πρώτη έρευνα.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, μέσω των social media επιβεβαίωσε τη σύλληψη του ισχυρού άνδρα των «καναρινιών», αναφέροντας τα εξής:

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό».

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır. Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti… pic.twitter.com/FWbNf1kUM9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 24, 2025

Ο Σαντετίν Σαράν εξέφρασε για πρώτη φορά ενδιαφέρον να εμπλακεί με τα διοικητικά της Φενέρ το 2021.

Εν τέλει τον Ιούλιο του 2025 συγκέντρωσε τις 500 υπογραφές από μέλη της ομάδας, οι οποίες απαιτούνταν για να δηλώσει συμμετοχή στις εκλογές.

Στην εκλογική διαδικασία επικράτησε του Αλί Κοτς με 12.325 ψήφους έναντι 12.068 του αντιπάλου του.

Έτσι έγινε ο 38ος πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε, που ανέλαβε την διοικητική ηγεσία του συλλόγου σε όλα τα αθλήματα.