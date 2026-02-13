Η απίστευτη Ατλέτικο Μαδρίτης ισοπέδωσε με 4-0 την Μπαρτσελόνα στο «Μετροπολιτάνο» στον πρώτο ημιτελικό του Copa del Rey κι επί της ουσίας βρίσκεται «αγκαλιά» με το εισιτήριο της πρόκρισης στον τελικό, παρότι η ρεβάνς της 3ης Μαρτίου θα διεξαχθεί στο «Καμπ Νου».

Οι «ροχιμπλάνκος» τιμώρησαν από το πρώτο 45λεπτο τα τρομερά αμυντικά κενά των Καταλανών σκοράροντας σχεδόν σε κάθε αντεπίθεση που έφτιαξαν κάτω από καλές προϋποθέσεις. Στο 6′ το αυτογκόλ του Γκαρθία, στο 14′ ο Γκριεζμάν, στο 33′ ο Λούκμαν και στο 45’+2 ο Άλβαρες ήταν οι… δράστες για το αδιανόητο 4-0 με το οποίο μπήκαν οι δύο ομάδες στ’ αποδυτήρια.

Παρά την πίεση που άσκησαν οι Καταλανοί στη συνέχεια δεν κατάφεραν να μειώσουν και να πάρουν κάποιες ελπίδες εν όψει της ρεβάνς στην έδρα τους, γνωρίζοντας την πιο βαριά ήττα από την έναρξη της σεζόν.

Δεν τους πήγε τίποτα καλά στο παιχνίδι από το ξεκίνημα… Είχαν δοκάρι, ακυρωθέν γκολ μέσω VAR και επιπλέον στο 86′ ο Έρικ Γκαρθία είδε την κόκκινη κάρτα του Μουνουέρα.

Τα ημιτελικά του Copa del Rey:

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 (4/3)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Μπαρτσελόνα 4-0 (3/3)