Ο πρόεδρος της ισπανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου Λουίς Ρουμπλιάλες, ζήτησε σήμερα (21/8) συγγνώμη για την κίνησή του να φιλήσει στο στόμα την διεθνή παίκτρια, Χένι Ερμόσο κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών για τη νίκη της εθνικής ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, κίνηση που προκάλεσε σάλο στη χώρα.

Το περιστατικό συνέβη την ώρα που ο επικεφαλής της ομοσπονδίας παρέδωσε στην ισπανική ομάδα τα χρυσά μετάλλια, μετά τη νίκη (1-0) επί της Αγγλίας στον τελικό της Κυριακής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

«Σίγουρα έκανα λάθος, πρέπει να το παραδεχτώ», είπε ο Ρουμπιάλες σε δήλωση βίντεο που δημοσιοποίησε η ομοσπονδία. «Ήταν χωρίς κακή πίστη σε μια εποχή μέγιστης διαχυτικότητας».

Η Ερμόσο είπε στις συμπαίκτριές της μετά στα αποδυτήρια ότι «δεν της άρεσε», σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο Instagram και στο YouTube από την εφημερίδα El Mundo και άλλα μέσα ενημέρωσης.

🇪🇸 Spain's football president kissed this woman player on the mouth after Spain's win and people are furious pic.twitter.com/63KixonRzT

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Almost (@almost_co) August 21, 2023