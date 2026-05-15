Ισπανικά Μέσα αναφέρουν ότι η Μπασκόνια εξετάζει την απομάκρυνση του Ματέο Γκαλμπιάτι από τον πάγκο της ομάδας το προσεχές καλοκαίρι, καθώς η διοίκηση της ομάδας από τη Βιτόρια δεν έχει πειστεί από τη δουλειά του Ιταλού.

Η Μπασκόνια αναζητά αντικαταστάτη του Πάολο Γκαλμπιάτι . Ο Ιταλός προπονητής υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με οψιόν ανανέωσης για δεύτερο χρόνο, αλλά δεν έχει πείσει τη διοίκηση του συλλόγου, παρά το γεγονός ότι έχει κερδίσει τον πρώτο τίτλο της Μπασκόνια από την εποχή της «φούσκας» της Liga Endesa στη Βαλένθια και το πρώτο της Κύπελλο Ισπανίας από το 2009.

