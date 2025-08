Λίγο πριν από την ανάπαυλα του φιλικού αγώνα μεταξύ της Μπέτις και της Κόμο, στον οποίο ο ιταλικός σύλλογος προηγούνταν με 2-0 των Ανδαλουσιανών, το γήπεδο μετατράπηκε σε… ρινγκ με αφορμή τους Περόνε-Φορνάλς. Ο διαιτητής του αγώνα έδειξε και στους δύο παίκτες κόκκινη κάρτα!

Δείτε βίντεο με την στιγμή της σύρραξης στο Μπέτις-Κόμο και πως προήλθε το 2-0, με την εντυπωσιακή ενέργεια του Ντα Κούνια να είναι ικανή για… επεισόδια!

🚨 Things got heated between Cesc Fàbregas’ Como and Manuel Pellegrini’s Betis… in a preseason friendly! 😱#como #betis pic.twitter.com/ps1kuz6ymR

