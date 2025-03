Ο Ολυμπιακός μπορεί να νίκησε την Μπόντο Γκλιμτ με 2-1 στο «Γ. Καραϊσκάκης» το βράδυ της Πέμπτης (13/03), αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να πάρει το εισιτήριο για την προημιτελική φάση του Europa League

Και αυτό γιατί στο πρώτο παιχνίδι στη Νορβηγία οι Πειραιώτες είχαν γνωρίσει την ήττα με 3-0 και χρειαζόντουσαν νίκη με διαφορά τεσσάρων τερμάτων για απευθείας πρόκριση, η έστω με διαφορά τριών τερμάτων για παράταση και πέναλτι.

Παρόλο που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το πάλεψε μέχρι τέλους, δεν κατάφερε να φτάσει σε μία ακόμα ευρωπαϊκή υπέρβαση και το ευρωπαϊκό της ταξίδι έλαβε τέλος.

Φυσικά, η πορεία των «ερυθρόλευκων» μέχρι τους «16» του Europa League πέρα από το γεγονός πως δεν είναι μικρή υπόθεση γενικότερα, έφερε και αρκετά χρήματα στα ταμεία τους.

🚨 🇬🇷 Olympiacos will almost certainly enter the Champions League directly if they win title in Greece!

📈 🇬🇷 Olympiacos overtook Dinamo Zagreb, so they are likely to be the Champions Legue titleholder replacement! pic.twitter.com/UsYhv0kKIc

— Football Rankings (@FootRankings) March 13, 2025