Από τις πλέον συγκλονιστικές στιγμές του Μουντιάλ 2026 που πέρασε στην… Ιστορία απ’ το βράδυ της Κυριακής (19/7), ήταν τα δάκρυα του Λιονέλ Μέσι μετά τον χαμένο τελικό με την Ισπανία.

Ο αρχηγός της Αργεντινής και για πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών, αν και μετά το τελικό σφύριγμα παρέμεινε ανέκφραστος βλέποντας τους πανηγυρισμούς των Ισπανών -έσπευσε να τον αγκαλιάσει ο Λαμίν Γιαμάλ-, όταν παρέλαβε το μετάλλιο της δεύτερης θέσης μαζί με τους συμπαίκτες του, κάθισε μπροστά στο πέταλο που βρίσκονταν οι οπαδοί της Αργεντινής οι οποίοι τον αποθέωναν και τον ευχαριστούσαν για όλα όσα έκανε για την εθνική ομάδα της χώρας τους.

Εκεί ο Μέσι δεν… άντεξε κι έβαλε τα κλάματα εμφανώς συγκινημένος και σίγουρα στεναχωρημένος για το γεγονός πως δεν μπόρεσε να χαρίσει άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο στην Αργεντινή, στην τελευταία του «παράσταση» σε επίπεδο εθνικών ομάδων…