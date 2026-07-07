Ο αποκλεισμός της ποδοσφαιρικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών από την επόμενη φάση του Μουντιάλ, στη φάση των «16» μετά την ήττα -συντριβή με 4-1 από το Βέλγιο, έδωσε την ευκαιρία στα διεθνή ΜΜΕ να κατακεραυνώσουν τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, για την προσωπική του παρέμβαση στον Πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να αρθεί η ποινή για την κόκκινη κάρτα του Χολαρίν Μπάλογκαν, ώστε ο Αμερικανός επιθετικός να αγωνιστεί κανονικά στην εν λόγω αναμέτρηση.

Παρά την ευθεία παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, που ανάγκασε τον Ινφαντίνο να παραπέμψει την υπόθεση στην αρμόδια επιτροπή η οποία πήρε πίσω την αποβολή του Μπάλογκαν, ο 25χρονος επιθετικός, ήταν σαν να μην έπαιξε, έχοντας όλο κι όλο ένα σουτ προς την εστία του Βέλγου γκολκίπερ Τιμπό Κουρτουά.

Απόλυτα φυσιολογικά λοιπόν, ο ευρωπαϊκός Τύπος πέρασε… «πριονοκορδέλα» τον Ντ. Τραμπ μετά τον αποκλεισμό των ΗΠΑ από το Βέλγιο.

Πρώτη και καλύτερη η βελγική Het Nieuwsblad κυκλοφόρησε με τον αιχμηρό τίτλο: «Ποιον θα πάρεις τώρα τηλέφωνο, Ντόναλντ;».

Ακολούθως στο δημοσίευμα αναφέρεται: «Κάναμε ξανά το Βέλγιο μεγάλο. Οι “Κόκκινοι Διάβολοι” προκρίθηκαν στα προημιτελικά του Μουντιάλ, νικώντας τις ΗΠΑ με 4-1 χάρη σε δύο γκολ του Σαρλ Ντε Κετελάρε. Μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ισχυρό πλήγμα δέχθηκαν και ο Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Η δικαιοσύνη αποκαταστάθηκε μετά από αυτό που χαρακτηρίστηκε ως η ντροπή του Μουντιάλ».

Αρκούντως επικριτική ήταν και η βρετανική Daily Mail που έγραψε: «Το όνειρο των ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Κύπελλο τελείωσε. Το Βέλγιο πέτυχε τέσσερα γκολ και απέκλεισε τους διοργανωτές, παρά την πρωτοφανή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ», ενώ ακολούθως ανέφερε στο δημοσίευμά της. «Τελικά αποδείχθηκε ότι ο Τραμπ ανησυχούσε για τον λάθος επιθετικό. Ο Πρόεδρος άσκησε πιέσεις στον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ώστε να επιτραπεί στον τιμωρημένο Φολαρίν Μπάλογκαν να αγωνιστεί απέναντι στο Βέλγιο. Η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε, όμως αυτό δεν είχε καμία ουσιαστική επίδραση. Αντίθετα, ο Σαρλ Ντε Κετελάρε ήταν εκείνος που έκρινε την αναμέτρηση και έβαλε τέλος στο όνειρο των ΗΠΑ».

Από την πλευρά της η γαλλική L’Équipe, σχολίασε ειρωνικά την υπόθεση του Μπάλογκαν με τίτλο: «Τόση φασαρία για το τίποτα. Όλη αυτή η προσπάθεια… για αυτό;», αναφέροντας ακόμη ότι το Βέλγιο κυριάρχησε απόλυτα, και η συμμετοχή του Μπάλογκαν δεν επηρέασε στο παραμικρό την εξέλιξη του αγώνα.

Η βρετανική Guardian, επικεντρώθηκε περισσότερο στην απόφαση της FIFA να ανακαλέσει την τιμωρία του Μπάλογκαν με τίτλο: «Η FIFA άνοιξε το κουτί της Πανδώρας», ενώ στο δημοσίευμα αναφέρει ακόμη πως «η απόφαση αυτή προκαλεί τεράστια συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία της διοργάνωσης, την ισονομία και το κατά πόσο μπορούν να υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις σε αθλητικές αποφάσεις».

Η γερμανική Bild ήταν επίσης αμείλικτη, αναφέροντας: «Μετά το σκάνδαλο Τραμπ με την κόκκινη κάρτα: Οι ΗΠΑ αποκλείστηκαν! Το Βέλγιο πήρε εκδίκηση για λογαριασμό ολόκληρου του ποδοσφαιρικού κόσμου».

Παράλληλα η Bild αποθέωσε τους Βέλγους, σημειώνοντας πως μετά το τελευταίο σφύριγμα κανείς δεν μιλούσε πλέον για τη διαμάχη με τη FIFA, αλλά μόνο για την εντυπωσιακή εμφάνιση των «Κόκκινων Διαβόλων».

Τέλος η ιταλική La Gazzetta dello Sport έγραψε σχετικά με την αναμέτρηση: «Ο Μπάλογκαν απογοήτευσε, οι Ντε Κετελάρε και Λουκάκου διέλυσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ρομέλου πανηγύρισε με τον γνωστό χορό Τραμπ, και πλέον το Βέλγιο ετοιμάζεται για τον προημιτελικό απέναντι στην Ισπανία».