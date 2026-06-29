Η Μπάμπεργκ ανακοίνωσε τον νέο προπονητή της την ίδια ημέρα που ο τέως, Αντόν Γκαβέλ, ολοκλήρωσε την μετακίνησή του στην Μπάγερν Μονάχου.

Η γερμανική ομάδα συμφώνησε με τον Χεσούς Ραμίρεθ, ο οποίος θα την καθοδηγήσει τεχνικά στην BBL και στο Basketball Champions League της επόμενης σεζόν.

O 46χρονος Ισπανός τεχνικός, ο οποίος την περασμένη σεζόν, ήταν προπονητής της Σαραγόσα, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο.

Έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής καριέρας του στη Γερμανία, σε Ουλμ και Μπράουνσβάιγκ, μετρώντας 140 αγώνες ως πρώτος προπονητής στην BBL.