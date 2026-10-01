Ο Μπάμπης Κωστούλας έχει μπει στο μεταγραφικό «στόχαστρο» σπουδαίων ξένων συλλόγων, κυρίως από την Αγγλία, όπως υποστηρίζει το γερμανικό «4-4-2».

Για τον διεθνή Έλληνα επιθετικό της Μπράιτον, ενδιαφέρονται οι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ, Τσέλσι (τον ήθελε και στο παρελθόν) και Νιούκαστλ, όσον αφορά στην Αγγλία, ενώ εκτός Αγγλίας η Ίντερ είναι αυτή που εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησής του.

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