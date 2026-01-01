Με την ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στους Ε’ και ΣΤ’ ομίλους του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, «σφραγίστηκε» η πρόκριση και του Σουδάν στη φάση των «16», ενώ παράλληλα οριστικοποιήθηκαν τόσο τα οκτώ ζευγάρια της πρώτης νοκ άουτ φάσης όσο και οι διασταυρώσεις έως τον τελικό.

Το πιο ισχυρό και αμφίρροπο ζευγάρι της φάσης είναι εκείνο ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Καμερούν, ενώ το διοργανώτρια Μαρόκο θα τεθεί αντιμέτωπο με την Τανζανία, ξεκινώντας την πορεία του στα νοκ άουτ με ξεκάθαρο στόχο τη διάκριση.

Τα ζευγάρια

Σενεγάλη – Σουδάν

Μάλι – Τυνησία

Μαρόκο – Τανζανία

Νότια Αφρική – Καμερούν

Αίγυπτος – Μπενίν

Νιγηρία – Μοζαμβίκη

Αλγερία – Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Ακτή Ελεφαντοστού – Μπουρκίνα Φάσο