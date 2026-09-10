Η κατάσταση της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα παρακολουθείται στενά, μετά την κατάρρευσή του στον αγώνα της Ντόρτμουντ απέναντι στη Βιγιαρεάλ στο Champions League.

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, προχώρησε σε νέα ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του 18άχρονου Έλληνα μεσοεπιθετικού, εξηγώντας πως στην Ντόρτμουντ έχει αποφασιστεί να μην πάρουν το ρίσκο έως ότου είναι σίγουροι πως ο Κωνσταντίνος Καρέτσας χαίρει άκρας υγείας.

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