Το καλοκαίρι του 2026 ήταν ενδιαφέρον από πλευράς μεταγραφών. Η Ρεάλ Μαδρίτης με την επιστροφή του Μουρίνιο και τις πανάκριβες μεταγραφές της, η απόκτηση του Ρόδρι από την Μπαρτσελόνα, οι προσθήκες της Μάντσεστερ Σίτι και οι μεταγραφές αεροδρομίου τουρκικών συλλόγων δείχνουν την ανοδική πορεία του ποδοσφαιρικού χρηματιστηρίου…

Σχετικά με τα πρωταθλήματα που πραγματοποίησαν τις πιο ακριβές μεταγραφές, στην κορυφή βρίσκεται η αγγλική Premier League.

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