Ακόμη ένα βήμα για την έξοδο στο Champions League έκανε η Νότιγχαμ Φόρεστ, με τη σπουδαία νίκη με 1-0 σκορ επί της Μάντσεστερ Σίτι.

Το «παρών» στο «Σίτι Γκράουντ» έδωσε σε ακόμη ένα ματς ο ιδιοκτήτης των «ξυλοκόπων», Βαγγέλης Μαρινάκης, με τον διοικητικό ηγέτη της Νότιγχαμ να κατεβαίνει στη φυσούνα με τη λήξη της αναμέτρησης για να δώσει τα συγχαρητήρια στους παίκτες της ομάδας, αγκαλιάζοντάς τους θερμά.

Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis congratulated all of his players individually after they beat Man City 👏

📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/sfTORNFAW6

— Football on TNT Sports (@footballontnt) March 8, 2025

