Τα τέσσερα τελευταία ευρωπαϊκά εισιτήρια για την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 (11 Ιουνίου – 19 Ιουλίου) κόβονται απόψε στα ματς που ξεκινούν στις 21:45 και διεξάγονται σε Ζένιτσα, Σόλνα, Πρίστινα και Πράγα.

Στη Ζένιτσα και το «Bilino Polje», η Ιταλία αντιμετωπίζει τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, επιδιώκοντας να επιστρέψει σε Μουντιάλ μετά από οκταετή απουσία, καθώς δεν είχε δώσει το «παρών» στις διοργανώσεις του 2018 και του 2022. Οι «ατζούρι» προέρχονται από το 2-0 επί της Βόρειας Ιρλανδίας, ενώ η γηπεδούχος, που συμμετείχε μόνο στο Μουντιάλ του 2014, στηρίζεται στην εμπειρία του 40χρονου Έντιν Τζέκο, με γκολ του οποίου πήρε τη νίκη-πρόκριση επί της Ουαλίας.

