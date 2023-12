Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με ένα πραγματικά απίστευτο «γκολ φάουλ» συνέβαλε τα μέγιστα στη νίκη (80-78) της Φενερμπαχτσέ επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, για την Euroleague.

Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού σκόραρε πίσω από την… μπασκέτα και πέτυχε και τη συμπληρωματική βολή, βοηθώντας με τους 19 πόντους που σημείωσε την ομάδα του να πάρει το ροζ φύλλο.

Ο Ντόρσεϊ σε ποστάρισμά του στα social media, μετά το τέλος του αγώνα με τους Λιθουανούς, μίλησε για την… αστραπιαία αλλαγή συναισθημάτων ανάλογα με το αποτέλεσμα πετώντας αρκετά καρφιά.

«Τη μία ημέρα σε μισούν και την άλλη σ’ αγαπούν», ανέφερε αρχικά στο Twitter ο διεθνής γκαρντ και στη συνέχεια έγραψε: «Το καλύτερο κομμάτι για απόψε είναι ότι θα πάω σπίτι να δω τον γιο μου».

