Τη δυσφορία τους για τον τρόπο που αντιμετωπίζονται στο Μουντιάλ 2026 εκδήλωσαν οι παίκτες της εθνικής Ιράν, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού και τον συμπαίκτη του Αμίρ Γκαλενουί να δηλώνουν εξουθενωμένοι από τις συνεχόμενες μετακινήσεις.

Η εθνική ομάδα του Ιράν συνεχίζει να εκφράζει τα παράπονά της για την αντιμετώπιση που λαμβάνει από τις ΗΠΑ, ενόσω μαίνεται η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς βέβαια αυτό να αποτελεί σε καμία περίπτωση δικαιολογία για την αντιμετώπιση των διεθνών και του κόσμου από τους διοργανωτές.

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