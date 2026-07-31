Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της πρώην συντρόφου του κατέθεσε ο Τάρι Ίσον, ο οποίος προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας την έκδοση περιοριστικών μέτρων.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το TMZ, ο φόργουορντ των Χιούστον Ρόκετς υποστηρίζει ότι το περιστατικό ξεκίνησε όταν μετέφερε την πρώην σύντροφό του, Μέριλιν Μαρίτζα Μέλο Ροντρίγκες, στο σπίτι της έπειτα από σχετικό αίτημα της μητέρας της. Εκεί, όπως ισχυρίζεται, ακολούθησε έντονος καβγάς, κατά τη διάρκεια του οποίου η 32χρονη τον γρονθοκόπησε στο πρόσωπο.

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