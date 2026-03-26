Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς βρίσκεται στο επίκεντρο ενός έντονου… μπασκετικού «ντέρμπι» ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Σερβία, με τις δύο ομοσπονδίες να διεκδικούν τη διεθνή του επιλογή.

Η ελληνική πλευρά είχε πρόσφατα επαφές μαζί του στις Ηνωμένες Πολιτείες, συζητώντας τόσο με τον ίδιο όσο και με την οικογένειά του. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με σερβικά δημοσιεύματα, αντίστοιχη κίνηση ετοιμάζει και η Σερβία, με ανθρώπους της ομοσπονδίας να σχεδιάζουν ταξίδι στην Αμερική για επαφές με τον νεαρό παίκτη και τον πατέρα του, Πέτζα Στογιάκοβιτς.

