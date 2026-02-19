Με δηλώσεις του στην εφημερίδα ABC ο Πρόεδρος της La Liga, Χαβιέρ Τέμπας αναφέρθηκε στην υπόθεση Νεγκρέιρα, τονίζοντας ότι, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, δεν στοιχειοθετείται δωροδοκία διαιτητών από την Μπαρτσελόνα.

Παράλληλα, μίλησε και για το θέμα της παραγραφής της συγκεκριμένης υπόθεσης, καθώς ο αθλητικός νόμος στην Ισπανία προβλέπει προθεσμία τριών ετών.

«Βρισκόμαστε σε ένα κράτος δικαίου και οι κανόνες είναι αυτοί που ισχύουν. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που απευθυνθήκαμε στην Εισαγγελία, όχι η Ρεάλ Μαδρίτης, και παραμένουμε σταθεροί στη στάση μας υπέρ της νομιμότητας.

Υπάρχει επίσης το ζήτημα του Αθλητικού Νόμου, τον οποίο δεν θεσπίζω εγώ, και που προβλέπει παραγραφή στα τρία χρόνια από την τέλεση των γεγονότων. Έχω υποστηρίξει ότι η παραγραφή για τέτοιου είδους αδικήματα θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωστόσο, αυτό που είναι επίσης σαφές είναι ότι η Μπαρτσελόνα δεν πλήρωσε διαιτητές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ισχυρός άνδρας της ισπανικής λίγκας.