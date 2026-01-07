Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ τεν Χαγκ, πρόκειται να επιστρέψει στην παλιά του ομάδα, την Τβέντε, ως τεχνικός διευθυντής από την επόμενη σεζόν, ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Ο Ολλανδός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τα μέσα του 2028, επιστρέφοντας στον σύλλογο από όπου ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα το 1989 και την ολοκλήρωσε το 2002.

Ο 55χρονος θα ενταχθεί στον σύλλογο της Ένσχεντε την 1η Φεβρουαρίου και θα διαδεχθεί τον τεχνικό διευθυντή Γιαν Στρόιερ, ο οποίος αποσύρεται στο τέλος της σεζόν.

«Νομίζω ότι είναι υπέροχο και ξεχωριστό να επιστρέφω στην Τβέντε, την οποία υποστηρίζω από τότε που ήμουν μικρό παιδί», ανέφερε ο Τεν Χαγκ σε δήλωσή του στην ιστοσελίδα του συλλόγου.

«Η ποδοσφαιρική μου καριέρα ξεκίνησε εδώ. Με την εμπειρία μου στην ανάπτυξη, την οικοδόμηση ομάδων και την κουλτούρα υψηλού αθλητισμού, θέλω να ενισχύσω το τεχνικό υπόβαθρο της Τβέντε ώστε ο σύλλογος να μπορεί να αξιοποιήσει με βιώσιμο τρόπο τις δυνατότητές του ως περιφερειακή ναυαρχίδα».

Όταν αποσύρθηκε ως παίκτης στην Τβέντε, ο Τεν Χαγκ έγινε επικεφαλής της ακαδημίας Νέων και στη συνέχεια βοηθός προπονητή, πριν αναλάβει καθήκοντα προπονητή στις Γκο Αχέντ Ιγκλς, Ουτρέχτη, Άγιαξ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία τον απέλυσε τον Οκτώβριο του 2024.

Πέρυσι έγινε προπονητής της Μπάγερ Λεβερκούζεν, επιστρέφοντας στη Γερμανία, όπου είχε ήδη περάσει δύο σεζόν ως προπονητής της β΄ ομάδας της Μπάγερν Μονάχου, από το 2013 έως το 2015.

Πάντως, το συμβόλαιό του με τη Λεβερκούζεν λύθηκε μετά από μόλις δύο αγώνες της Bundesliga. Ο Άγιαξ προσέγγισε τον Τεν Χαγκ τον Νοέμβριο για να διαδεχθεί τον απολυμένο Τζον Χάιτινχα, αλλά εκείνος είπε ότι δεν ενδιαφερόταν να επιστρέψει στο Άμστερνταμ.