Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ3) στο «Tehelné pole» της Μπρατισλάβας (22.500 θεατών) ο τελικός του Euro U21 ανάμεσα στην Αγγλία και τη Γερμανία.

Τα «τρία λιοντάρια» και τα «πάντσερ» αναμετρώνται στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας, με στόχο να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης, στη συγκεκριμένη ηλιακή κατηγορία.

Η μονομαχία ανάμεσα στις δύο τελευταίες πρωταθλήτριες Ευρώπης στον καταληκτικό αγώνα του 25ου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος προβλέπεται συναρπαστική.

Τόσο οι Άγγλοι όσο και οι Γερμανοί μετρούν από τρεις τίτλους και όποια εθνική ομάδα πανηγυρίσει το τρόπαιο θα πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής τις Ιταλία και Ισπανία που φιγουράρουν στην κορυφή με πέντε κατακτήσεις.

Οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν ήδη σε αυτό το Euro στη φάση των ομίλων (3η αγωνιστική), με τη Γερμανία να επικρατεί 2-1 χάρη σε τέρματα των Κνάουπ και Βέιπερ, με την Αγγλία να βρίσκει δίχτυα με το Σκοτ (μειώνοντας και διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα).

Οι Άγγλοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Έλιοτ να πετυχαίνει ακόμη ένα γκολ στη διοργάνωση.

Μάλιστα τα «τρία λιοντάρια» διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 24′ με τέρμα του Χάτσινσον, αποκτώντας έτσι ακόμη μεγαλύτερο προβάδισμα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αγγλία-Γερμανία 2-0

Γκολ: 5′ Έλιοτ (Λίβερπουλ), 24΄Χάτσινσον (Αγγλία)

Κίτρινες: Μάρτελ (Γερμανία)

Κόκκινες:

Δοκάρια:

H ενδεκάδα των Άγγλων:

H ενδεκάδα των Γερμανών

For the final time in this #U21EURO… 🔥🇩🇪

Here’s your starting XI against England. Let’s do this! 💪#DFB #GermanFootball #GermanYNT

📸 Thomas Böcker/DFB pic.twitter.com/oRsn3Ymmlf

— German Football (@DFB_Team_EN) June 28, 2025