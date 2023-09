Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ1, Novasports Start) στη Μανίλα και συγκεκριμένα στην κατάμεστη «Mall of Asia Arena» ο μεγάλος τελικός του Μουντομπάσκετ 2023, με τον οποίο πέφτει η αυλαία της διοργάνωσης.

Η Γερμανία και η Σερβία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στον καταληκτικό αγώνα του τουρνουά στοχεύοντας φυσικά στο χρυσό μετάλλιο και τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας.

Η ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ έχει κερδίσει κάθε αντίπαλο στο τουρνουά. Μετράει 7-0, έχοντας ρίξει τέσσερις κατοστάρες με τελευταία και πιο επιβλητική αυτή επί των ΗΠΑ στον ημιτελικό.

Ο Ντένις Σρέντερ και η παρέα του άφησαν άφωνους τους Αμερικανούς, χτυπώντας τους με το… ίδιο το όπλο τους: Την επίθεση. Το 113-111 τα λέει όλα και οι Γερμανοί καλούνται να διαχειριστούν αυτή τη νίκη και να μην εμφανίσουν το σύνδρομο της… Ελλάδας, όπως είχε γίνει στη Σαϊτάμα το 2006.

Από την άλλη πλευρά οι Σέρβοι έχουν ρεκόρ 6-1 από το ξεκίνημα της διοργάνωσης. Μοναδική ήττα από την Ιταλία (76-78) στο πρώτο ματς της Β’ φάσης που τους… έβγαλε κάπως από τα νερά τους.

Στα υπόλοιπα ματς, νίκες επιβλητικές και με μεγάλες διαφορές. Ακόμα και αν το +9 (95-86) επί του πολύ ισχυρού Καναδά στον ημιτελικό δείχνει μικρό, δεν ήταν.

Η απόσταση σχεδόν σε όλο το δεύτερο ημίχρονο ήταν διψήφια, με το σύνολο του Σβέτισλαβ Πέσιτς να… διδάσκει μπάσκετ με «λέκτορα» τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτός είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός τελικός στο Μουντομπάσκετ μετά το 2006 και το Ισπανία-Ελλάδα, με τη Γερμανία να συμμετέχει για πρώτη φορά σε τελικό της διοργάνωσης, ενώ οι Σέρβοι είχαν παίξει το 2014 κόντρα στις ΗΠΑ.

Τον τελικό διευθύνουν οι Ρομπέρτο Βάσκεθ (Πουέρτο Ρίκο), Ομάρ Μπερμούντεζ (Μεξικό) και Γκάτις Σαλινς (Λετονία).

Υπενθυμίζεται ότι στον μικρό τελικό ο Καναδάς επικράτησετων ΗΠΑ με 127-118, (στην κανονική διάρκεια του αγώνα οι δύο ομάδες ήταν ισόπαλες 111-111), έπειτα από ένα συγκλονιστικό ματς και κατέκτησε -για πρώτη φορά στην Ιστορία του- το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο κύπελλο.

Στο πρώτο δεκάλεπτο υπήρξαν αρκετές εναλλαγές στο σκορ ανάμεσα στις δύο φιναλίστ, που έχουν μπει δυνατά με στόχο να βρεθούν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Οι Γερμανοί προσπαθούν να τρέξουν και να πετύχουν πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, ενώ από τη μεριά τους οι Σέρβοι παίζουν σετ παιχνίδι, έχοντας βγάλει αρκετές εξαιρετικές άμυνες μέχρι στιγμής.

Στο 10′ οι «πλάβι», οι οποίοι στο ξεκίνημα του ματς έχασαν τον Όγκνιεν Ντόμπριτς (τραυματίστηκε και αποχώρησε υποβασταζόμενος για τα αποδυτήρια) ήταν στο +3, κλείνοντας την πρώτη περίοδο προηγούμενοι 26-23.

Nikola Jovic takes it all the way to the rim! 😳💨#FIBAWC x #WinForSrbija 🇷🇸 pic.twitter.com/6ktBQ5zurG

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 10, 2023