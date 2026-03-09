Η κλήρωση των προημιτελικών του FA Cup επεφύλασσε ένα μεγάλο ντέρμπι, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί τη Λίβερπουλ στο «Έτιχαντ» με φόντο μία θέση στα ημιτελικά.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
Η κλήρωση των προημιτελικών του FA Cup επεφύλασσε ένα μεγάλο ντέρμπι, καθώς η Μάντσεστερ Σίτι θα υποδεχθεί τη Λίβερπουλ στο «Έτιχαντ» με φόντο μία θέση στα ημιτελικά.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.