Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Novasports Prime) ο τελικός του Wimbledon ανάμεσα στους Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ.

Οι δύο τενίστες, 35 ημέρες μετά τη μεγάλη μάχη τους στον τελικό του Roland Garros, που διήρκησε 5,5 ώρες τίθενται και πάλι αντιμέτωποι, αυτή τη φορά για τον το τρόπαιο στο βρετανικό Grand Slam, αλλά και για την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης, με τον Ιταλό να είναι αυτή τη στιγμή επικεφαλής και τον Ισπανό να βρίσκεται στο Νο 2.

Ο Ιταλός έχει καταγράψει μία ξέφρενη πορεία στη διοργάνωση, μετρώντας 17-1 κερδισμένα games, ενώ στον αντίπαλο ο Αλκαράθ, μπορεί να δυσκολεύτηκε λίγο περισσότερο, αλλά κι αυτός πήρε το εισιτήριο για τον καταληκτικό αγώνα τουWimbledon, μετρώντας 24 συνεχόμενες νίκες.

Ο Σίνερ στα ημιτελικά επιβλήθηκε με 3-0 σετ (6-3, 6-3, 6-4) του Νόβακ Τζόκοβιτς, ενώ από τη μεριά του ο Ισπανός απέκλεισε με 3-1 σετ (6-4, 5-7, 6-3, 7-6) τον Τέιλορ Φριτς.

Οι δύο τενίστες στο παρελθόν έχουν αναμετρηθεί 12 φορές, με τον Αλκαράθ να μετράει 8 νίκες και τον Ιταλό τέσσερις.

Η άφιξη του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον στο γήπεδο

Their Royal Highnesses The Prince and Princess of Wales, Prince George and Princess Charlotte arrive ahead of the Gentlemen’s Singles final 🍓#Wimbledon pic.twitter.com/xKkJDDqco0

— Wimbledon (@Wimbledon) July 13, 2025