Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Μονακό θα πρέπει να θεωρείται ο Άντι Χούτερ, όπως αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το AFP, ο 55χρονος Αυστριακός τεχνικός και οι συνεργάτες του, Κρίστιαν Παϊντινγκερ και Κλάους Σμιτ, ανακοίνωσαν ήδη στους ποδοσφαιριστές της ομάδας την αποχώρησή τους, κατά τη διάρκεια της σημερινής (9/10) προπόνησης.

Σε ό,τι αφορά τη διάδοχη κατάσταση, η διοίκηση των Μονεγάσκων φέρεται να προσέγγισε τον πρώην προπονητή της Ντόρτμουντ, Έντιν Τέρζιτς, όμως οι δύο πλευρές δεν έφτασαν σε συμφωνία. Ετσι, η Μονακό στράφηκε στον Βέλγο Σεμπάστιεν Ποκονιόλι, ο οποίος οδήγησε πέρυσι τη Σεντ Ζιλουάζ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και παραμένει στον πάγκο της ομάδας, η οποία μάλιστα αγωνίζεται στη League Phase του Champions League. Η συμφωνία των δύο πλευρών θεωρείται σχεδόν «κλεισμένη» και απομένει η επίσημη ανακοίνωση.