Παρελθόν από το Προγκιπάτο αποτελεί και επίσημα ο Ντάνιελ Τάις, που αποχωρεί έπειτα από ένα χρόνο συνεργασίας και αναμένεται να ανακοινωθεί από τη Βιλερμπάν.

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