Επιμέλεια: Μπάμπης Παπαφιλιππάκης

Ο Άγγελος Ποστέκογλου, σε χθεσινές δηλώσεις του, μιλώντας για το κακό ξεκίνημά του στην τεχνική ηγεσία της Νότιγχαμ, ζήτησε πίστωση χρόνου, τονίζοντας ότι η υπομονή των ανθρώπων του συλλόγου ίσως επιβραβευτεί με ένα τρόπαιο.

Εντούτοις η νέα ήττα της Φόρεστ στην Πρέμιερ Λιγκ, αυτή τη φορά με 3-0 σκορ από την Τσέλσι εξάντλησε απ’ ότι φαίνεται την υπομονή του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος το απόγευμα του Σαββάτου είδε την ομάδα του να παραμένει για όγδοο ματς μακριά από τις νίκες.

Έτσι ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου, λίγο μετά το τέλος του αγώνα με τους Λονδρέζους, πήρε την απόφαση να δείξει την πόρτα της εξόδου στον έμπειρο τεχνικό, με τη Νότιγχαμ να ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Ο ομογενής τεχνικός κάθισε στον πάγκο του συλλόγου μόλις για 39 ημέρες, με την ομάδα να μετρά σε αυτό το διάστημα έξι ήττες και δύο ισοπαλίες.

Στην ανακοίνωση ο αγγλικός σύλλογος αναφέρει: «Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να επιβεβαιώσει ότι μετά από μία σειρά από απογοητευτικά αποτελέσματα και εμφανίσεις, ο Άγγελος Ποστέκογλου απαλλάχθηκε άμεσα από τα καθήκοντά του ως πρώτος προπονητής. Η ομάδα δεν θα κάνει κανένα άλλο σχόλιο αυτή την στιγμή».