Ο επί σειρά ετών δεξιός φουλ μπακ της Εθνικής Αγγλίας, Κάιλ Γουόκερ, αποφάσισε να βάλει… τέλος στη διεθνή του καριέρα.

Ο πολύπειρος αμυντικός της Μπέρνλι, ο οποίος στο παρελθόν αγωνίστηκε σε Τότεναμ, Μάντσεστερ Σίτι και Μίλαν, ανακοίνωσε, την Τρίτη, την αποχώρησή του από την Εθνική Αγγλίας. Στα 35 του χρόνια, ο διεθνής αμυντικός αποχωρεί από τα «Τρία Λιοντάρια», έχοντας καταγράψει 95 συμμετοχές κι ένα γκολ κι αφού δεν έχει κληθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από τον Ιούνιο του 2025 και τη φιλική ήττα από τη Σενεγάλη.

Μία απόφαση που έρχεται, γνωρίζοντας και ο ίδιος, ότι δεν βρίσκεται ούτε αυτή την φορά στα πλάνα του ομοσπονδιακού τεχνικού, Τόμας Τούχελ, ενόψει του επερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Στο μήνυμα που ανήρτησε στα social media, ο Γουόκερ μίλησε με συγκίνηση για τα 10 και πλέον χρόνια που φόρεσε την φανέλα με το εθνόσημο της Αγγλίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μετά από περισσότερο από μια δεκαετία εκπροσωπώντας τη χώρα μου, αποφάσισα να αποσυρθώ από το διεθνές ποδόσφαιρο. Το να αγωνίζομαι για την Αγγλία ήταν πάντα η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και κάτι για το οποίο θα είμαι πάντα περήφανος», δήλωσε ο αμυντικός» είπε, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους εκείνους που υπήρξαν μέρος της πορείας του με τα «Τρία Λιοντάρια».

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, τους προπονητές, τους τεχνικούς, τον 12ο παίκτη και όλους όσοι βρίσκονται πίσω από τα φώτα, και αποτέλεσαν μέρος αυτής της περιπέτειας.

Κάθε ιαχή των φιλάθλων έδινε ώθηση στην ομάδα, και ανυπομονώ να βρεθώ κι εγώ ανάμεσά τους για να στηρίξω τα παιδιά στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι αναμνήσεις που δημιούργησα φορώντας τη φανέλα της Αγγλίας θα με συνοδεύουν για πάντα», πρόσθεσε.