Την ώρα που άπαντες στην Παρτιζάν… κρέμονται από τα χείλη Ζέλικο Ομπράντοβιτς για το αν θα ανακαλέσει τη παραίτησή του υπήρξε μία αποχώρηση από την ομάδα του Βελιγραδίου.

Πιο συγκεκριμένα ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, Ζόραν Σάβιτς, ο οποίος είχε τον ρόλο του Αθλητικού Διευθυντή στην ομάδα από το 2021, είδε την πόρτα της εξόδου.

Ο Σάβιτς χρεώθηκε σε μεγάλο βαθμό την κακή εικόνα που παρουσιάζει φέτος η Παρτιζάν, αφού εκείνος αποφασίζει σε μεγάλο βαθμό -πάντα με τη συμβολή του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς- για τη στελέχωση του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτίζαν, Ζόραν Σάβιτς και η διοίκηση των ασπρόμαυρων ξατέληξαν σε σύμφωνα για τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας.

Στις τάξεις των ασπρόμαυρων, ο Σάβιτς έφτασε την άνοιξη του 2021 και από τότε εργάστηκε ενεργά για τη στελέχωση των ομάδων και όλα τα αθλητικά θέματα της Παρτίζαν.

Κατά την περίοδο αυτή, η ομάδα εξασφάλισε τη συμμετοχής στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, κέρδισε δύο πρωταθλήματα στην ABA League και τον τίτλο του σερβικού πρωταθλήματος, με μία συμμετοχή στη φάση των playoffs της EuroLeague.

Ζόραν, ευχαριστούμε για όλα!».