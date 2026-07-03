Η πληροφορία των τελευταίων ωρών επιβεβαιώθηκε και η Γερμανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (DFB) ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, κάνοντας δεκτή την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας.

Ήδη έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τον Γιούργκεν Κλοπ ο οποίος είναι το φαβορί για τον πάγκο της «νασιονάλμανσαφτ».

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