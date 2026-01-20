Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σερί στην ιστορία του NBA έφτασε στο τέλος του τη φετινή σεζόν, με τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να μην βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από 21 χρόνια στις βασικές πεντάδες του All-Star Game.

Ο «Βασιλιάς», που από την rookie χρονιά του είχε σταθερή παρουσία στους αστέρες της μεγάλης γιορτής του μπάσκετ, είδε φέτος το όνομά του να απουσιάζει από τις αρχικές επιλογές Ανατολής και Δύσης, όπως ανακοίνωσε επίσημα το NBA.

Το All-Star Game, που θα διεξαχθεί στο Λος Άντζελες, αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό για τους Λέικερς, αφού μοναδικός εκπρόσωπός τους στις βασικές πεντάδες θα είναι ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος μάλιστα συγκέντρωσε και τις περισσότερες ψήφους από το φίλαθλο κοινό.

