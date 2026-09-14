Την απόφασή του να αποχωρήσει από την ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού ανακοίνωσε ο Σεκό Φοφανά, σε ηλικία 31 ετών, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο με 34 συμμετοχές και την κατάκτηση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2024, που φιλοξενήθηκε στην πατρίδα του.

«Ήρθε η στιγμή να γυρίσω σελίδα. Νιώθω υπερηφάνεια και μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ευκαιρία που είχα να αγωνιστώ και να παλέψω για τη χώρα μου», ανέφερε ο διεθνής μέσος σε ανάρτησή του στο Instagram.

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