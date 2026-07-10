Ο κύκλος του Σαντιό Μανέ με την φανέλα της Εθνικής Σενεγάλης έφθασε στο τέλος του. Ο 34χρονος αρχηγός ανακοίνωσε την απόφαση του να αποσυρθεί από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του βάζοντας τίτλους τέλους σε μια μακροχρόνια σχέση.

Η απόφαση του πολύπειρου μεσοεπιθετικού είχε ουσιαστικά ληφθεί μετά την ολοκλήρωση της πορείας της Σενεγάλης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η αφρικανική ομάδα αποκλείστηκε στη φάση των «32» από το Βέλγιο.

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