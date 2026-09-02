Ο Ομπαμεγιάνγκ δεν είδε με καλό μάτι τη μεταχείρισή του στη Γκαμπόν και πήρε μια μεγάλη απόφαση, ανακοινώνοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι αποσύρεται από την Εθνική ομάδα, αφού ένιωσε «ταπεινωμένος και ατιμασμένος».

Παρών στο τελευταίο Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, ο νυν επιθετικός της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια, όπως και οι συμπαίκτες του, τιμωρήθηκε από την κυβέρνηση της Γκαμπόν, αλλά ο αποκλεισμός του προκάλεσε οργή σε οπαδούς των «Πανθήρων».

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